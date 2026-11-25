Marmara'daki fay sisteminin karmaşık bir yapıya sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Marco Bohnhoff, ikincil fay kollarının da kırılması durumunda en uç senaryoda 7,6 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini bildirdi.

Almanya'nın Potsdam kentinde faaliyet gösteren GFZ Helmholtz Yer Bilimleri Merkezi, 20 Ekim 2026 tarihinde İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin deprem tehlikesine yönelik bilimsel bir değerlendirme yayımladı.

Merkezin Jeomekanik ve Bilimsel Sondaj Bölümü Başkanı Prof. Dr. Marco Bohnhoff, Marmara'daki fay sisteminin yapısı nedeniyle daha kapsamlı deprem senaryoları üzerinde çalışılması gerektiğine dikkat çekti.

MARMARA'DAKİ FAY SİSTEMİ MERCEK ALTINDA

Marmara Fayı'nın tek ve kesintisiz bir fay hattından ziyade karmaşık bir fay ağından meydana geldiğini belirten Bohnhoff, farklı fay kollarının birbirleriyle etkileşiminin önemine işaret etti.

Avrasya ve Anadolu tektonik levhalarının hareket ettiği bölgeye ilişkin elde edilen yeni jeolojik, jeofizik ve jeodezik bulgular, söz konusu etkileşimin deprem tehlikesi hesaplamalarına dâhil edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

7,2 İLA 7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLASILIĞI YÜZDE 50

Prof. Dr. Marco Bohnhoff, önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde Marmara'da 7,2 ila 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelme ihtimalini yüzde 50 olarak değerlendirdi.

Bohnhoff, ikincil fay kollarının da kırılma sürecine katılması durumunda depremin büyüklüğünün 7,6'ya ulaşabileceğini ifade etti. Bilimsel değerlendirmede, 7,6 büyüklüğündeki bir depremin açığa çıkaracağı enerjinin, 7,4 büyüklüğündeki bir depreme kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla olabileceğine dikkat çekildi.

1912 DEPREMİNİN YAŞANDIĞI BÖLGEDE GERİLİM BİRİKİYOR

Yeni deprem senaryosunda Marmara Denizi'nin batısında bulunan levha sınırı da ele alındı.

Son olarak 1912 yılında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle kırılan bu kesimde levhaların tamamen kilitlendiği ve yeniden önemli miktarda tektonik gerilim biriktiği belirtildi.

İSTANBUL AÇIKLARINDA 1766'DAN BU YANA BÜYÜK DEPREM YAŞANMADI

GFZ Helmholtz Yer Bilimleri Merkezi, ana Marmara Fayı'nda büyük depremlerin ortalama tekrarlanma aralığının yaklaşık 250 yıl olduğunu hatırlattı.

İstanbul açıklarında 1766 yılından bu yana 7'nin üzerinde büyüklüğe sahip bir depremin meydana gelmediği vurgulandı.

2 BİN 300 YILLIK DEPREM KAYITLARI İNCELENDİ

Marmara Bölgesi'nin 2 bin 300 yıllık tarihsel deprem kayıtlarında 7,4 büyüklüğünü aşan bir deprem bulunmadığı belirtildi. Ancak Bohnhoff, daha uzun deprem döngüleri içerisinde daha büyük depremlerin meydana gelmesinin mümkün olabileceğini değerlendirdi.

JAPONYA VE YENİ ZELANDA DEPREMLERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Geophysical Journal International dergisinde yayımlanan son bilimsel değerlendirmesinde Bohnhoff, geçmişte mümkün görülmeyen büyüklüklere ulaşan 2011 Japonya ve 2016 Yeni Zelanda depremlerini, mevcut deprem senaryolarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteren örnekler arasında sıraladı. Marmara'da 7,6 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesinin uç bir senaryo olduğunun altını çizen Bohnhoff, böyle bir depremin ne zaman yaşanabileceğine ilişkin kesin bir tarih ya da belirli bir zaman aralığı vermenin mümkün olmadığını vurguladı.

MARMARA DENİZİ'NİN ALTINDA SONDAJ YAPILMASI ÇAĞRISI

İstanbul'un karşı karşıya olduğu deprem tehlikesinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için yeni ölçümlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Bohnhoff, Marmara Denizi'nin altında doğrudan fay zonuna ölçüm cihazları yerleştirilmesi çağrısında bulundu.