29 Kasım 2026 Pazar günü için İstanbul hava durumu hakkında güncel ölçüm veya tahmin verilerine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklık ve yağış beklentisini kesinmiş gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna saatlik ya da derece cinsinden net yanıt vermek doğru olmaz.

Kasım sonlarında İstanbul’da hava genellikle serin, değişken seyreder. Bulutlanma, rüzgâr ya da yağış ihtimali gün içinde farklılık gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel tahmini kontrol edin. Serin havaya uygun, katmanlı giyinin. Yağış olasılığı varsa yanınızda şemsiye bulundurun.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için güvenilir tahmin verisi bulunmuyor. Belirli günlere ilişkin sıcaklık ya da yağış öngörüsü paylaşamam. İstanbul’da hava kısa sürede değişebilir. Plan yapmadan önce güncel tahmine göz atmak en sağlıklı seçenektir.