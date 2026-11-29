İzmir hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait anlık ölçümlere erişemiyorum. Güncel tahmin verileri de elimde bulunmuyor. Havanın güneşli ya da yağışlı olacağını kesin biçimde söylemek doğru olmaz.

Mevsim normallerine göre kasım sonlarında İzmir’de gündüz sıcaklıkları çoğunlukla 15–18 derece civarında seyreder. Geceyle sabah saatleri daha serin olabilir. Bulutlanma görülebilir. Kısa süreli yağış ihtimali de bulunabilir. Dışarı çıkmadan önce yerel tahmini kontrol etmek faydalı olacaktır.

“Bugünkü hava nasıl?” diye merak edenler, sabah ve akşam saatlerindeki serinliğe hazırlıklı olmalı. İnce bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Olası yağışlara karşı şemsiye almak yarar sağlar. Gün içindeki sıcaklık değişimleri nedeniyle katmanlı giyinmek rahatlık sağlayabilir. Kıyı kesimlerinde rüzgâr, havayı daha serin hissettirebilir. Açık havada uzun süre kalacaklar bu durumu göz önünde bulundurmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında güncel tahmin olmadan kesin bir tablo çizmek mümkün değil. Kasım sonu ile aralık başında İzmir’de bulutlu dönemler görülebilir. Aralıklı yağış geçişleri de yaşanabilir. Gündüz sıcaklıkları ılıman, geceler daha serin kalabilir. Plan yaparken kısa vadeli tahminleri takip edin. Yağış veya rüzgâr değişimleri karşısında hazırlıksız kalmazsınız.