Kocaeli hava durumu için 28 Kasım Cumartesi 2026 gününe ait doğrulanmış, güncel tahmin verisine erişemiyorum. Bugünün sıcaklığını, yağış ihtimalini ya da rüzgâr durumunu kesin bilgi gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna saatlik, güvenilir yanıt vermek için güncel yerel tahmin kontrol edilmelidir.

Kasım sonlarında Kocaeli’de hava genellikle serin, değişken olur. Gün içinde bulutlanma artabilir. Yağış ihtimaline karşı dışarı çıkarken şemsiye ya da su geçirmeyen mont bulundurmak yerinde olur.

Sabah-akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük hissedilebilir. Katmanlı giyinmek konfor sağlar. Bu değerlendirmeler mevsim geneline ilişkindir. 28 Kasım’a ait kesin tahmin değildir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için güncel tahmin verisi olmadan belirli sıcaklıklar ya da yağış beklentileri vermek doğru olmaz. Kocaeli’de hava kısa sürede değişebilir. Birkaç günlük plan yaparken yola çıkmadan önce tahmini yeniden kontrol edin. Açık havada uzun süre kalacaksanız bu kontrol tedbirli olmanıza yardımcı olur.