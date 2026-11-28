Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ulaştı. İstanbul'da yürütülen soruşturmada Sarıgül'e ilişkin dosya, milletvekili olması nedeniyle 9 Kasım 2026'da yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

SARIGÜL HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıgül hakkında mal varlığı değerlerini aklama, örgüt kurma, cinsel istismar, cinsel saldırı ve haksız mal edinmeye ilişkin suçlamalar kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı.

SARIGÜL'ÜN DOSYASI MECLİS'E ULAŞTI

Dosya, Adalet Bakanlığına gönderilmesinin ardından Meclis'e ulaştı.

ARALARINDA ÖZGÜR ÖZEL DE VAR

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; söz konusu soruşturma kapsamında kapsamında ismi geçen diğer milletvekillerinin Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek olduğu ortaya çıktı ve haklarında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Sarıgül, soruşturmanın gündeme gelmesinin ardından yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları reddetmişti.