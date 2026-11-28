Konya hava durumu için 28 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait anlık, doğrulanmış tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklık, rüzgâr, yağış olasılığını kesin bilgi gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna saatlik ya da derece cinsinden güvenilir yanıt vermek mümkün değil.

Kasım sonlarında Konya’da gündüzler genellikle serin geçer. Sabah, akşam saatleri daha soğuk olabilir. Bu genel mevsim bilgisi, bugünün tahmini yerine geçmez.

Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, güncel tahmini kontrol edene kadar katmanlı giyinin. Sabah erken saatlerde ya da akşam dışarıda kalacaksanız, daha kalın bir üstlük bulundurun. Yağış ihtimalini yola çıkmadan önce kontrol edin. Bu kontrol, şemsiye ya da su geçirmeyen ceket gerekip gerekmediğini anlamanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için doğrulanmış günlük tahmin olmadan sıcaklık ya da yağış beklentisi vermek doğru olmaz. Konya’da bu dönemde hava kısa sürede değişebilir. Birkaç günlük plan yaparken tahmini düzenli olarak yenileyin. Gece sıcaklıklarına, rüzgâra, olası yağış saatlerine dikkat edin.