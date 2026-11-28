Tunceli’nin Güleç köyünde yaşayan Süleyman Özmen, yıllar önce ziyaret ettiği köylerde eski tarım aletleri ve günlük yaşam eşyalarının kapı önlerine bırakıldığını görünce bunları toplayarak koruma altına almaya karar verdi. Köy köy dolaşarak kullanılmayan değirmen taşları, dibek taşları, harman makineleri, tahta sandıklar, kapılar, karasabanlar, yün eğirme makasları, tahta bavullar ve gaz lambaları gibi çok sayıda eşyayı bir araya getiren Özmen, zamanla geniş bir koleksiyon oluşturdu.

DHA

Geçmişte tarım ve üretimde kullanılan ancak gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutan eşyaları orijinalliğini bozmadan onaran Özmen, yağmur, kar ve sıcaktan zarar görebilecek malzemeleri yaptırdığı kapalı alanda muhafaza ederken, taş aletleri ise evinin önündeki açık alanda sergilemeye başladı.

EŞYALARIN GEÇMİŞİNİ DE KAYIT ALTINA ALIYOR

Köylerden herhangi bir ücret ödemeden temin ettiği eşyaların geçmişini de araştıran Özmen, her birinin kimden alındığı ve ne zaman yapıldığına ilişkin ulaşabildiği bilgileri üzerlerine ekledi. Yıllardır sürdürdüğü çalışmayla bölgenin geçmişteki tarım, üretim ve günlük yaşam kültürünü yansıtan geniş bir koleksiyon oluşturan Özmen, kullanılmadıkları için atıl durumda bırakılan eşyaların yok olmasını önlemeye çalışıyor. Bölgenin kültürel mirasını korumak amacıyla başlattığı çalışmayı daha kapsamlı hale getirmek isteyen Özmen, topladığı eşyaları kurulmasını hedeflediği açık hava müzesinde sergilemeyi planlıyor. Özmen, böylece geçmişte köy yaşamında kullanılan tarım ve üretim aletlerini gelecek kuşaklara tanıtmayı ve unutulmalarını önlemeyi amaçlıyor.

DHA

‘AMACIM BUNLARI GELECEK KUŞAKLARA BIRAKMAK’

Tarihe olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını belirten Süleyman Özmen, “Komşularımız, bize gelen yaşlılarımız geçmişten, tarihten bir şeyler anlatırlardı. Zamanla bende de tarihe karşı büyük bir merak oluştu. İnsanların geçmişte yaşamlarını sürdürebilmek için kullandıkları çeşitli aletler vardı. Mesela değirmen taşları. Biz değirmene giderdik, o taşların suyla nasıl döndüğünü görürdük. Bunların hepsi burada var. Köy köy gezip bu eşyaları topladım. Burada el değirmeni var. Kendime ait yaptığım bir şey yok, sadece onarım yapıyorum. Taşları kimden almışsam onun ismini yazıyorum veya kimin yaptığını biliyorsam onu belirtiyorum. Mesela değirmen taşlarını Milli köyünde Ali Güçlü yapmış, onun ismini yazıyorum. Eserlerin hepsini bir araya toplayıp açık hava müzesi kurmayı planlıyorum. Amacım bunları iyi bir şekilde koruyarak bizden sonra gelen kuşaklara bırakmak. Buraya bir eşya getirdiğimde çevre köylerden görenler oluyor. Telefon etmeme bile gerek kalmadan gelip inceliyorlar. Herkes kendi babasından, dedesinden, ninesinden, pirinden, komşusundan ve büyüklerinden kalan bir şey varsa onları korusun. Lütfen tarihe sahip çıkalım” dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır