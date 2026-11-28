Malatya hava durumu için 28 Kasım Cumartesi 2026 tarihine ait anlık meteoroloji verilerine erişemiyorum. Bugünün sıcaklığını ve yağış ihtimalini kesin değerlerle aktaramıyorum. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna saatlik tahmin ya da belirli bir derece aralığı vererek yanıt vermek doğru olmaz.

Kasım sonunda Malatya’da sabah saatleri genellikle soğuk geçebilir. Akşam saatlerinde de soğuk hissedilebilir. Gündüz hava daha serin olabilir.

Dışarı çıkarken kalın bir üstlük bulundurmak iyi olur. Erken ve geç saatlerde soğuğa karşı hazırlıklı olun. Yağış ihtimali varsa şemsiye ya da su geçirmeyen mont günlük planı kolaylaştırabilir. Yola çıkmadan önce güncel tahmini kontrol edin. Bu kontrol, özellikle şehir dışı yolculuklarda önem taşır.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için doğrulanmış güncel tahmin bulunmuyor. Sıcaklıkların nasıl değişeceğini ya da yağış görülüp görülmeyeceğini kesin biçimde söyleyemem.

Malatya’da bu dönemde hava kısa sürede değişebilir. Birkaç günlük plan yaparken sabah koşullarını ayrıca kontrol edin. Akşam koşullarını da gözden geçirin. Kıyafet seçimini güncel tahmine göre yapmak en güvenli yaklaşımdır.