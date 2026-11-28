Manisa hava durumu için 28 Kasım 2026 tarihine ait güncel, doğrulanmış tahmin verilerine erişemiyorum. Bugünün sıcaklığı, bulutluluk durumu ya da yağış ihtimali hakkında kesin bilgi vermem doğru olmaz. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna saatlik tahminmiş gibi yanıt vermek yerine, bilgiyi temkinli değerlendirmek gerekir.

Kasım sonlarında Manisa’da hava genellikle serin, değişken olabilir. Gündüzleri daha ılık hissedilebilir. Sabah, akşam saatlerinde hava belirgin biçimde soğuyabilir. Yağış ihtimali varsa dışarı çıkarken şemsiye ya da suya dayanıklı ceket bulundurmak faydalı olur. Serin saatler için katmanlı giyinmek de uygun olabilir. Bu bilgiler bugüne ait doğrulanmış tahmin değil, mevsim koşullarına yönelik genel önerilerdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için güncel tahmin verisi bulunmuyor. Yağışın hangi gün görüleceğini ya da sıcaklıkların nasıl değişeceğini güvenilir biçimde söyleyemem. Plan yapmadan önce Manisa için güncel yerel tahmini kontrol edin. Özellikle sabah, akşam saatlerinde beklenen sıcaklığı, yağış ihtimalini gözden geçirmek en sağlıklı yaklaşımdır.