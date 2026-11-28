Kayseri'deki korkunç olay, saat 02.00 sıralarında Keykubat Mahallesi Özkol Sokak’ta meydana geldi. Berat Çağlayan Çelik ile husumetlisi F.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

DHA

KALBİNDEN VURDU, KENDİ BAŞINA SIKTI

Kavgada Çelik, husumetlisi F.Ö.’yü tabancayla kalbinden yaraladıktan sonra aynı silahla kendi başına ateş etti.

DHA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA

Ağır yaralanan F.Ö. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.