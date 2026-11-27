Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna cuma günü bir toplantı yapacağını ifade ederek "'Cumhurbaşkanı adayı değişecek mi? Yeni aday kim olabilir?' sorularına yanıt vereceğim, ülke gündemini sarsacak, uzun süre meşgul edecek bir basın toplantısı yapacağım" dedi.

Özel açıklamasında şunları ifade etti:

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

"Erdoğan'a şu teklifte bulundum 'Senin iki buçuk yılın varken, gel bu sandığı koyalım, son kez aday ol.' 2028'de yapılacak herhangi bir seçimi erken seçim kabul etmeyiz. Erken seçim yaparız, buna da muhalefeti katarız olmaz öyle bir şey. 2027'de olursa bir kendi aramızda 'ne yapalım' diye konuşuruz.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Haftaya cuma günü Ankara'da çok önemli bir açıklama yapacağım. 'Cumhurbaşkanı adayı değişecek mi? Yeni aday kim olabilir?' sorularına yanıt vereceğim, ülke gündemini sarsacak, uzun süre meşgul edecek bir basın toplantısı yapacağım. Herkes o toplantıyı beklesin!

Önümüzdeki seçimi ya otokrasi ya demokrasi gibi görmek zorundayız. Yeni Parti siyasetin, demokratların yeni merkezidir."