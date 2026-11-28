Mardin hava durumu için 28 Kasım Cumartesi gününe ait canlı, doğrulanmış tahmin verisine erişemiyorum. Bu yüzden bugünkü koşulları kesinmiş gibi aktarmam doğru olmaz.

Kasım sonlarında Mardin’de gündüzler genellikle serin geçer. Sabah saatleriyle akşamlar daha soğuktur. Mevsim normallerine göre gündüz sıcaklığı 12-16 derece civarında olabilir. Gece sıcaklığının 5-9 derece arasında olması beklenebilir. Bulutlanma, yağış ihtimali de görülebilir. Bu değerler güncel ölçüm değildir. Dönemin genel koşullarına dayalı tahmin aralıklarıdır.

Bugünkü hava nasıl diye plan yapanlar, akşam saatlerindeki serinliği göz önünde bulundurabilir. Dışarı çıkarken katmanlı giyinmek faydalı olur. Yağış ihtimaline karşı şemsiye ya da su geçirmeyen bir üstlük taşımak işe yarayabilir. Rüzgârlı havalarda sıcaklık daha düşük hissedilebilir. İnce kıyafetlerle uzun süre dışarıda kalmamak iyi olur.

Önümüzdeki günler için kesin bir günlük hava durumu tahmini sunmak mümkün değil. Kasım sonlarında serin havanın sürmesi beklenebilir. Gündüzler ılıman-serin, geceler belirgin biçimde soğuk olabilir. Bulutluluk, aralıklı yağış olasılığı günlere göre değişebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel tahmini kontrol etmek, plan yapmayı kolaylaştırır.