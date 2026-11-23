Olay, akşam saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Sarıcalar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 30 yaşlarında olduğu belirtilen kimliği belirsiz bir erkek, elinde tabancayla markete girdi.

Şüpheli, iş yerinde çalışan S.G.E. isimli kadına silahla iki el ateş etti.

BACAKLARINDAN YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Silahlı saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine markete polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda bacaklarından yaralanan S.G.E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEMEYE ALDI

Olayın ardından kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin eşkâlini tespit etmek amacıyla marketin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır