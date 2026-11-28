Muğla hava durumu için 28 Kasım Cumartesi 2026 tarihine ait doğrulanmış, güncel meteoroloji verisine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklık, yağış ya da rüzgâr koşullarını kesin bilgi gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna net tahmin vermek yanıltıcı olabilir.

Kasım sonlarında Muğla’da hava, yaz aylarına kıyasla genellikle daha serin, değişken seyreder. Gün içinde güneş görülse bile sabah, akşam saatlerinde sıcaklık belirgin biçimde düşebilir. Bu mevsimsel bilgi, bugünün ya da önümüzdeki günlerin kesin tahmini değildir.

Dışarı çıkmadan önce güncel yerel tahmini kontrol edin. Yağış veya kuvvetli rüzgâr uyarısı varsa planlarınızı buna göre yapın. Serin saatlerde ince bir dış giysi bulundurun. Yağış ihtimali varsa şemsiye almak tedbirli olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında güncel tahmin verisi olmadan güvenilir bilgi sunamam. Sıcaklıkların nasıl değişeceğini, yağış beklenip beklenmediğini kesin biçimde söyleyemem. İlçeyi, güncel tahmin değerleriyle paylaşırsanız bilgileri doğal akışlı bir makale formatında düzenleyebilirim.