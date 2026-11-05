1 kişiye Jeep Avenger e-Hybrid 2026 model otomobil, 15 kişiye iPhone 17 256 GB, 15 kişiye PlayStation 5 Digital Edition, 15 kişiye Dyson Airwrap i.d. ve 150 kişiye 5.000 TL değerinde obilet hediye kuponunun verileceği çekiliş kampanyasında, toplam 196 kişi ödül kazanacak.
Obilet web sitesi veya obilet mobil uygulaması üzerinden yapılacak her 1.000 TL harcama, 1 çekiliş hakkı kazandırıyor. Harcama yaptıkça kazanma şansı artıyor. Çekiliş kampanyası, 1 Kasım 2026 saat 09.00 ile 31 Aralık 2026 saat 23.59 arasındaki işlemleri kapsıyor. İşlem ve hizmet başlangıç tarihinin kampanya dönemi içinde olması gerekiyor.
Çekilişe katılım, işlem sonrasında SMS ve e-posta ile gelen kişiye özel formun doldurulması ile tamamlanıyor. Kampanyaya 18 yaşını doldurmuş bireysel kullanıcılar katılabiliyor. Kampanya detayları ve katılım koşulları; https://www.obilet.com/cekilis/15yilozel
Milli Piyango İdaresi’nin izniyle gerçekleştirilen çekiliş, 28 Ocak 2027 tarihinde noter huzurunda ve halka açık olarak yapılacak. Kazananlar 1 Şubat 2027’de BirGün Gazetesi’nde, obilet’in kampanya sayfasında ve resmi sosyal medya hesaplarında duyurulacak.