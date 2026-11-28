Ordu hava durumu için 28 Kasım 2026 tarihine ait anlık gözlem ya da doğrulanmış tahmin verilerine erişemiyorum. Bu yüzden bugünkü hava nasıl sorusuna kesin sıcaklık ya da yağış bilgisiyle yanıt vermem doğru olmaz.

Kasım sonunda Ordu’da hava genellikle serin, nemli olur. Bulutlu ya da yağışlı koşullar görülebilir. Bu değerlendirme bugüne ait doğrulanmış tahmin değil, mevsimsel genel bir bilgidir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu da güncel meteoroloji verileri olmadan güvenilir biçimde öngörülemez. Ordu’nun kıyı, iç ve yüksek kesimlerinde sıcaklık ya da yağış değişiklikleri görülebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel tahmini kontrol etmek faydalı olur.

Hava serin ya da yağışlı görünüyorsa su geçirmeyen bir mont alın. Kayganlaşabilecek kaldırımlarda dikkatli yürüyün. Yüksek kesimlere yolculuk öncesinde yol koşullarını kontrol edin.