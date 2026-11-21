Olay, Mudanya ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hr ikisi de alkollü olduğu iddia edelin S.B. (51), oğlu Süleyman B (24) ile arasında çıkan tartışmanın ardından tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan kurşunların hedefi olan genç, hayatını kaybetti. Olayın ardından baba gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3.50 PROMİLLE POLİSE YAKALANMIŞTI

Süleyman B, 13 Nisan 2026 tarihinde saat 00.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasının ardından 3.50 promil alkollü çıkmasıyla gündeme gelmişti. Olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı kontrolde yüksek miktarda alkollü olduğu belirlenen Süleyman B, ehliyetine el konulacağını öğrenince polis ekiplerine tepki göstermişti.



POLİSE "SİZİ HİÇ SEVMEDİM" DEMİŞTİ

Süleyman B, polis ekiplerine, "Ben zaten polis teşkilatını hayatım boyunca sevmedim, hâlâ sevmiyorum. Hayatta sevmem. Benim işim ehliyetle" demiş, polislerin "O zaman içmeyeceksin" cevabı ise kameralara yansımıştı.

Genç adamın öldürülmesinin ardından aylar önce polis ekipleriyle yaşadığı diyalogların yer aldığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır