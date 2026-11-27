Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ‘Sokaklar Güvende’ operasyonları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karasu, Akyazı ve Hendek İlçe Emniyet Müdürlükleri, Ferizli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Adapazarı, Erenler, Akyazı, Hendek, Ferizli ve Karasu ilçelerinde 12 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

SAKARYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Polis özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 908,71 gram esrar, 668,20 gram skunk, 49,15 gram sentetik kannabinoid, 31,80 gram metamfetamin, 1,05 gram kokain, 2 adet sentetik ecza, ele geçirildi. Ayrıca 0,87 gram ve 2 parça halinde toplam 0,60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 90 fişek, 26 kenevir tohumu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyolar bulundu. Ele geçirilen sentetik kannabinoid hammaddelerinin, yaklaşık 9 kilo bonzai üretiminde kullanılabileceği belirtildi.



10 TUTUKLAMA

Yakalanan şüphelilerden A.S.’nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. H.T.’nin ise uyuşturucu kullanma suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası, ormanda belirlenen yerler dışında ateş yakma veya ateşi söndürmeden ayrılma suçundan 37 bin TL adli para cezası bulunduğu, ayrıca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. R.Y., A.D., Ö.G. ve S.A.‘nın da uyuşturucu kullanma suçundan 1 yıl 8’er ay kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerden M.Ö. ve D.A. ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, M.Ş. ve G.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.Ç., G.M., E.Ö., A.S., A.D., Ö.G., H.T., S.A., E.Ç. ve R.Y. isimli şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır