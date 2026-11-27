Türk edebiyatının köklü şehirlerinden Kahramanmaraş, kalemin ve kelâmın ustalarını bir kez daha aynı çatı altında buluşturdu. Yedi Güzel Adam’ın izlerini taşıyan, Necip Fazıl Kısakürek ve Abdurrahim Karakoç gibi isimlerle özdeşleşen şehir, uluslararası edebiyat buluşmasının merkezine dönüştü.



KAHRAMANMARAŞ, UNESCO İLE DÜNYA EDEBİYAT SAHNESİNDE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleştirilen 6. Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri Töreni’ne katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Mehmet Şahin, Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, Ömer Oruç Bilal Debgici ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şairler, yazarlar, edebiyat dünyasının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Dokuz farklı kategoride ödüllerin takdim edildiği törende konuşan Bakan Ersoy, Türk edebiyatının binlerce yıllık birikimine, kültürel mirasın korunmasına ve Kahramanmaraş’ın uluslararası edebiyat dünyasındaki yerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

"EDEBİYAT TARİHTİR, KİMLİKTİR, DİLDİR, KÜLTÜRDÜR"

Konuşmasında Türk edebiyatının köklü geçmişine dikkat çeken Bakan Ersoy, edebiyatın Oğuz Kağan’dan Ergenekon’a, Huban Arıg’dan Manas ve Dede Korkut’a uzanan destanlarla çağları aşan bir birikim taşıdığını belirtti.

Orhun Abideleri, Kutadgu Bilig, Divanu Lügat-it Türk ve Atabetü’l Hakâyık gibi eserlerin tarihten siyasete, inançtan geleneklere ve dile kadar geniş bir medeniyet hafızasını günümüze ulaştırdığını anlatan Ersoy, Mahtumkulu, Abay, Gaspıralı ve Gökalp’in kültürel birlik çağrılarına da değindi.

Türk edebiyatının zenginliğinin Yunus Emre, Ali Şir Nevai ve Fuzuli gibi isimlerle farklı boyutlar kazandığını belirten Bakan Ersoy, Leyla ile Mecnun’dan Cemile’ye uzanan eserlerin ve farklı şiir türlerinin insanın duygu ve düşünce dünyasını yansıttığını ifade etti.

Bu edebî mirasın Halide Edip Adıvar, Yaşar Kemal, Orhan Veli Kanık, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, Mehmet Akif ve Necip Fazıl gibi isimlerle devam ettiğini hatırlatan Ersoy, bugün de yeni kuşak şair ve yazarların aynı birikimi geleceğe taşıdığını söyledi.

Türk dünyasının edebî zenginliğini de değerlendiren Bakan Ersoy, Mağcan, Vahapzade, Aytmatov, Anar, Muhammed Sadık Kaşgarî ve Abdurehim Heyit gibi isimlerin ortak kültürel hafızadaki yerine dikkat çekti.

Ersoy, edebiyatın yalnızca ortak zevkleri buluşturan bir alan olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Edebiyat geçmişi günümüzle birleştirir; tarihtir. Sınırları kaldırır toplumları birleştirir; kimliktir. Anlamı, algıyı, duyguyu, düşünceyi birleştirir; dildir, kültürdür.”



EDEBİYAT ESERLERİNE BAKANLIK DESTEĞİ SÜRECEK

Binlerce yıllık edebî birikimin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara değinen Ersoy, el yazmalarının restorasyonu, basımı ve dijitalleştirilmesinden yayıncılık faaliyetlerine kadar geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Ersoy; Edebiyat Eserlerini Destekleme Programı, Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi ile Devlet Tiyatroları Yerli Eser Yazımı Desteği'nin bu alandaki önemli uygulamalar arasında bulunduğunu belirtti.

Edebî değerlerin korunmasının yalnızca kurumların değil, toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, edebiyat ödülleri töreninin bu sorumluluğun sahiplenildiği önemli buluşmalardan biri olduğunu ifade etti.

Ersoy, edebî mirasın korunması, yaşatılması ve aktarılması yönündeki iradeyi görmekten, bu sorumluluğu üstlenen şair ve yazarlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



KAHRAMANMARAŞ, UNESCO İLE DÜNYA EDEBİYAT SAHNESİNDE

Kahramanmaraş’ın Türk edebiyatındaki özel konumuna dikkat çeken Bakan Ersoy, şehrin “Şairler ve Yazarlar Şehri” unvanını köklü edebiyat geleneğiyle taşıdığını söyledi.

Yedi Güzel Adam’ın yetiştiği, Necip Fazıl’ın baba ocağı ve Abdurrahim Karakoç’un şiirleriyle özdeşleşen Kahramanmaraş’ın edebî mirasının uluslararası alanda da karşılık bulduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, şehrin 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na edebiyat alanında dâhil edilerek Türkiye’yi bu alanda temsil eden ilk ve tek şehir olduğunu hatırlattı.

Bu gelişmenin yalnızca mevcut edebiyat mirasının korunması anlamına gelmediğini ifade eden Ersoy, UNESCO üyeliğinin çağdaş kültür politikaları, uluslararası iş birlikleri ve şehir tanıtımı bakımından yeni imkânlar sunduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Valiliğin iş birliği içinde sürdürdüğü çalışmaların önemine değinen Bakan Ersoy, UNESCO Edebiyat Şehri kimliğinin şehrin uluslararası kültürel ilişkilerini güçlendireceğini belirtti.



16 ÜLKEDEN EDEBİYATÇILAR KAHRAMANMARAŞ’TA BULUŞTU

Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nin 21 Kasım’da ‘Edebiyatı İyileştir’ temasıyla başladığını belirten Bakan Ersoy, organizasyonda 16 farklı ülkeden şair, yazar ve fikir insanının ağırlandığını açıkladı.

Dokuz güne yayılan etkinlik takviminde 34 farklı programın edebiyatseverlerle buluştuğunu belirten Ersoy, uluslararası katılımın şehrin edebiyat alanındaki görünürlüğünü güçlendirdiğini ifade etti.

Kahramanmaraş’ın UNESCO Edebiyat Şehri kimliğinin getirdiği imkânlarla şehir tanıtımında, uluslararası kültürel ve akademik iş birliklerinde ve yeni projelerin geliştirilmesinde daha güçlü adımlar atılacağına inandığını söyledi.

Bakanlık olarak gerekli görülen alanlarda katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Ersoy, organizasyona emek veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e, Valiliğe, katılımcı şair ve yazarlara, sanatçılara ve farklı ülkelerden gelen edebiyat temsilcilerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ın kültürel mirasının korunmasına ve yaşatılmasına verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da şükranlarını sundu.



DOKUZ KATEGORİDE EDEBİYAT ÖDÜLLERİ

Gecede dokuz kategoride edebiyat ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Edebiyat dünyasına emek veren isimlerin ödüllendirilmesinin önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, bu ödüllerin Türk edebiyatına verilen emeğe duyulan saygının bir ifadesi olduğunu belirtti.

Ersoy, “Marifet iltifata tabidir. Bugün 9 kategoride takdim edeceğimiz ödüller, edebiyatımıza verilen emeğe duyduğumuz saygının ifadesidir.” sözleriyle ödüllerin taşıdığı anlamı vurguladı.

Eserleriyle Türkçeyi zenginleştiren, farklı hayatları okurlarla buluşturan ve çocuklara yeni dünyalar açan bütün kalemlere teşekkür eden Bakan Ersoy, ödüle layık görülen yazarları, şairleri ve edebiyat emekçilerini tebrik etti.

Türk edebiyatına yön veren, yeni kuşakların yetişmesine katkı sunan ve bugün hayatta olmayan ustaları rahmet, saygı ve minnetle andığını ifade eden Ersoy, edebiyatın birikimini gelecek kuşaklara taşıyan bütün şair ve yazarları selamladı.

Bakan Ersoy, ödüllerin belirlenmesinde görev alan seçici kurul üyelerine ve organizasyona katkıda bulunan kurumlara da teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.



ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Dokuz farklı kategorideki ödülleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel sahiplerine takdim etti.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda Jüri Özel Ödülü’ne Ali Akbaş, Şiir Ödülü’ne Mustafa Köneçoğlu, Çeviri Şiir Ödülü’ne Faruk Šehić, Öykü Ödülü’ne Mehmet Kahraman ve Roman Ödülü’ne Nicolae Spătaru layık görüldü.



Çocuk Edebiyatı Ödülü Ayşegül Sözen Dağ’a, Düşünce Kitabı Ödülü Prof. Dr. Ekrem Demirli’ye, Yayıncılık Ödülü Prof. Dr. Mustafa Koç’a verilirken Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Beşir Ayvazoğlu oldu.

Tören, ödül alan isimlerin, protokol üyelerinin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.