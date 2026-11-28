28 Kasım 2026 Cumartesi için Sakarya hava durumu hakkında kesin bilgi vermek mümkün değil. Güncel ölçüm ya da tahmin verisi olmadan sıcaklık, yağış ihtimali, rüzgârın şiddeti doğrulanamaz. Bugünkü hava nasıl sorusuna belirli derecelerle yanıt vermek doğru olmaz. Kasım sonlarında Sakarya’da hava genellikle serin, değişken seyreder. Bulutlanma ile yağış ihtimali gün içinde farklılık gösterebilir. Bu değerlendirme bugüne ait doğrulanmış tahmin değil, mevsimsel genel bilgidir.

Dışarı çıkmayı planlıyorsanız güncel tahmini kontrol edin. Hava serinse katmanlı giyinmek yararlı olur. Yağış ihtimali varsa şemsiye taşıyın. Sabah, akşam saatlerinde serinliğe karşı hazırlıklı olun. Sürücüler ıslak zemine, görüş mesafesindeki değişikliklere dikkat etmelidir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu için güncel meteorolojik veriler gerekir. Bu veriler olmadan sıcaklıkların nasıl değişeceğini, yağışın sürüp sürmeyeceğini güvenilir biçimde söylemek mümkün değil. Sonbahar sonu koşulları Sakarya’da kısa sürede değişebilir. Önümüzdeki birkaç günlük planlarınızdan önce güncel tahmini yeniden kontrol edin.