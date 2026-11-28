Samsun hava durumu için 28 Kasım Cumartesi 2026 tarihine ait doğrulanmış, güncel tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı, yağış ihtimalini ya da rüzgâr durumunu kesin bilgi gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna net sıcaklık veya gökyüzü tahminiyle yanıt veremiyorum.

Kasım sonlarında Samsun’da hava genellikle serin, değişken olabilir. Kıyı kesimlerinde bulutlanma ya da yağış ihtimali görülebilir. Bu mevsimsel bilgi, bugüne ait kesin tahmin yerine geçmez.

Dışarı çıkmadan önce güncel yerel hava tahminini kontrol edin. Uzun süre dışarıda kalacaksanız, hazırlıklı olmak fayda sağlar. Hava serinse katmanlı giyinmek iyi bir tercih olabilir. Yağış ihtimaline karşı yanınızda şemsiye ya da su geçirmeyen mont bulundurun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için doğrulanmış kısa vadeli tahmin verisi olmadan belirli sıcaklıklar ya da yağış beklentisi paylaşamam. Samsun’da koşullar kısa sürede değişebilir. Planlarınızı güncel tahmine göre yapın. Yola çıkmadan önce rüzgâr ve yağış bilgisini yeniden kontrol edin.