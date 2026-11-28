Samsun’da sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında yapılması planlanan 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesi’nin inşa edileceği alanda incelemelerde bulunuldu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katıldı.

Karadeniz’in sağlık üssü Samsun’un sağlık altyapısını daha da güçlendirecek projelerin ve planlanan yatırımların değerlendirildiği toplantının ardından heyet, 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesi’nin yapılacağı alana geçerek incelemelerde bulundu.

Projenin, Samsun’un sağlık hizmetleri kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır