Şanlıurfa hava durumu için 28 Kasım Cumartesi 2026 tarihine ait doğrulanmış, güncel tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı, yağış ihtimalini ya da rüzgâr durumunu kesin bilgi gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna göre plan yapmadan önce güncel meteoroloji tahminini kontrol edin. Sabah saatleriyle akşam koşullarını öğrenmek önem taşıyor.

Kasım sonunda Şanlıurfa’da hava gündüzleri genellikle serin olabilir. Akşamları, geceleri daha soğuk hava görülebilir. Bu mevsimsel bilgi, bugüne ait kesin tahmin yerine geçmez. Dışarı çıkacaksanız güncel tahmine göre katmanlı giyinin. Yağış ihtimali varsa yanınıza şemsiye almanız iyi bir tedbir olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu günlük sistemlere bağlı olarak değişebilir. Şanlıurfa için birkaç günlük tahmini incelerken sıcaklıklara, yağış olasılığına, rüzgâra da bakın. Bu bilgiler yolculuk, açık hava planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olur.