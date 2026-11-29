Olay, saat 18.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Enver Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir dönercinin girişinde duran Muhammet Ali A.'ya motosikletle gelen 2 kişi tarafından tabancayla 3 el ateş edildi.

Mermilerden birinin başını sıyırması sonucu 19 yaşındaki genç yüzünden hafif şekilde yaralandı. Diğer 2 mermi ise dönercinin camına isabet etti.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammet Ali A., ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği noktada ve iş yerinde incelemelerde bulundu.

Saldırının ardından motosikletle kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır