Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, izleme komisyonuna üye vermeyeceklerini belirtmiş ve "Yola çıktığımız gün taahhütler böyle değildi. Biz bu işin içinde yokuz. Bu işin içinde olmamızı isteyenler tarih önünde verdikleri sözü tutacaklar" demişti. Özel'in bu açıklamasına bazı tepkiler gelirken, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş da bir mektup yazarak Özel'i isim vermeden eleştirdi.

"YERLERDE SÜRÜKLENİRKEN DE BARIŞTAN VAZGEÇMİYORDUK"

Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mektupta şu ifadelere yer verdi:



"Köyler cayır cayır yakılırken barışçıl çözüm istiyorduk. Sokaklarda insanlar enselerinden vurulurken de her gün gencecik insanların cenazeleri kaldırılırken de barış istiyorduk. Şehirlerde bombalar patlarken, dalga dalga toplu tutuklamalar yapılırken de barışı savunuyorduk. Partilerimiz kapatılırken, insanlar coplanırken, gazlanırken, yerlerde sürüklenirken de barıştan vazgeçmiyorduk. Ne hücrelerde vazgeçtik barışı savunmaktan ne de meydanlarda.

"BARIŞ ZATEN BARIŞ KOŞULLARINDA İSTENMİYOR"

Şimdi silahsızlanmaya ve barışa bu kadar yaklaşılmışken "Ama bize operasyon yapılıyor, siz halen barış istiyorsunuz!" diyerek eleştirenler bilmeliler ki barış zaten barış koşullarında istenmiyor. Barış süreçlerinde küçük gibi görünen bir adıma ulaşabilmek için bile çok büyük emekler harcanıyor.

"ÖNCE EVLATLARIMIZIN CANINI KORUMAK EN ERDEMLİ DURUŞTUR"

Hukuksuzluklar var hatta diz boyu var. Yine de hiçbir bahaneye, mazerete sığınmadan "önce barış" diyebilmek, önce evlatlarımızın canını korumak en erdemli duruştur.

Sürecin ritmini, motivasyonunu bozacak her türlü davranıştan kaçınmak evladı askerde, nöbette, dağda olan, eli yüreğinde olan her ana babaya karşı ahlaki bir zorunluluktur.

Gelinen aşama tarihseldir, çok önemlidir, umut vericidir. Bu fırsatı el birliğiyle barışın zaferine dönüştürelim, sonrasında her şeyin daha iyi olması için de hep beraber çalışmaya devam edelim"