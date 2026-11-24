CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bin 500 kadına hitap etti.

"KADINLARIN BÜTÜN DÜNYADA AYRI BİR YERİ VE SAYGINLIĞI VAR"

Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada duygu dolu anlar da yaşadı. "Kadınların bütün dünyada ayrı bir yeri ve saygınlığı var. Bizim toplumumuzda ise durumu çok daha farklı" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun sesi titredi.

DUYGUSAL HALİ DİKKAT ÇEKTİ: "SON SÖZÜ KADIN SÖYLER"

Duygusal halleri dikkat çeken Kılıçdaroğlu sonrasında ise "Bu sözü kullanırken hep duygulanırım. Anne ile çocuk arasındaki ilişkiyi hiç kimse bilemez. Dert ortağımız annemiz, babamıza bir şey söyleyemezdik, annemize söylerdik, babamıza söylesin diye. O nedenle kadınlar çok farklı, kadınların gücü çok farklı. Kadın-erkek tartışır ama son sözü kadın söyler" dedi.