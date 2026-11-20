İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı. Uygulamaya Güvenlik ve Trafik, TEM, KOM ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı.

İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMİ

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar kapatılırken, durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.



Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada, narkotik köpekleri de araçlarda arama yaptı. Olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır