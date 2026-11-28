Tekirdağ hava durumu için 28 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait doğrulanmış güncel tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı, yağış ihtimalini veya rüzgârın şiddetini kesin bilgi gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna belirli sıcaklık bilgisiyle yanıt vermek yanıltıcı olabilir.

Kasım sonlarında Tekirdağ’da hava genellikle serin, rüzgârlı seyreder. Gün içinde sıcaklık değişimleri hissedilebilir. Yağışlı hava olasılığı da görülebilir.

Dışarı çıkarken kat kat giyinmek iyi bir tercih olur. Tahminde yağış işareti varsa yanınıza şemsiye alın. Özellikle sahil kesimlerinde rüzgâr, havayı olduğundan daha soğuk hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için güncel tahmin verisi olmadan sıcaklık veya yağış beklentisi belirtmek mümkün değil. Plan yapmadan önce Tekirdağ için yayımlanan en son yerel tahmini kontrol edin. Kısa süreli tahminler değişebilir. Yolculuk ya da açık hava planlarında gün içinde tahmine yeniden göz atmak faydalı olacaktır.