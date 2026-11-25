Trabzon kent merkezinde dün sabah saatlerinde başlayan sağanak gün boyu sürdü. Kent genelinde metrekareye düşen 100 kilogramı aşkın yağış nedeniyle, cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi, Yalıncak mevkisinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Sahil yolunda da araçları su içinde kalan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Havalimanında iç hatlar giden yolcu terminal binası önündeki yolun bir kısmında su birikintileri oluşurken, sürücülerin yanı sıra yolcular da zor anlar yaşadı.

DERE TAŞTI, HEYELAN YAŞANDI

Sürmene ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen Zarha Deresi'nin taşması sonucu bazı binaların zemin ve bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanak nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde irili ufaklı toprak kaymaları yaşanırken, Trabzon-Gümüşhane kara yolunda da heyelan meydana geldi. Heyelanda Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin çıkışı ulaşıma kapandı. Çarşıbaşı ilçesinde de heyelan nedeniyle 6 mahalleye ulaşım sağlanan yol ulaşıma kapandı. Ekipler bu noktada iş makineleriyle çalışma başlattı.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Kent merkezinde sağanak nedeniyle Trabzon Valiliği öncülüğünde, aralarında Belediye, DSİ, Karayolları, AFAD, İl Jandarma, Emniyet, İtfaiye, TİSKİ gibi kurumların yer aldığı koordinasyon merkezi oluşturuldu. Burada yapılan değerlendirmeler doğrultusunda sahadaki ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirildi. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları, ilçe belediyeleri ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polisleri de yollarda güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla sel sularından arındırılan noktalar yeniden trafiğe açıldı.

KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Trabzon'da etkisini sürdüren sağanak, Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçelerinde olumsuzluklara neden oldu. Yoğun yağışın ardından Ağasar Deresi taşarak çevresinde su baskınlarına yol açtı. Göle dönen Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolunun 7’nci kilometresindeki yamaçta heyelan meydana geldi. Heyelanda tek katlı ev yıkılırken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

"BİR HEYELAN GELİYOR, ORADA BİR EVİ DE AŞAĞIYA İNDİRMİŞ"

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız yaptığı açıklamada, "10 dakika önce buradan geçtim bir şey yoktu. Beşikdüzü tarafından bir heyelan geliyor. Orada bir evi de aşağıya indirmiş. İçinde hayvanlar olduğu da söyleniyor. Bölgeyi almış götürmüş. Buradan oraya yaklaşamıyoruz. AFAD müdürümüz de aradılar. Olay yerine müdahale etmeye çalışıyorlar. İnşallah herhangi bir can kaybımız yoktur” dedi.

HEYELANI FARK EDİNCE DIŞARIYA ÇIKMIŞLAR

Trabzon’da dere taşması sonucu sel sularıyla kaplanarak ulaşıma kapanan Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolunda, belediye, kara yolları ve DSİ ekiplerinin iş makineleri destekli çalışmaları sürüyor. Şalpazarı ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde heyelan sonucu yıkılan 3 katlı evde yaşayan 2 kişinin, yamaçta toprak haraketliliğini fark edince sabah saatlerinde evden ayrıldıkları ortaya çıktı.

HEYELAN BÖLGESİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yıkılan ile çevresindeki heyelanın boyutu dron kamerasına yansırken, yıkılan evin sahibi Musa Kara da yaşananları anlattı. Kara, “3 katlı evimizde hanımla beraberdik. Üst kısımda bir ev daha vardı. O ev sağlam ama o bölge yaşanacak bir yer değil. Neredeyse 500 metrelik alan aşağıya aktı. Şalpazarı ilçesine giden yol kapandı. Sabah erken kalkmıştım ufak bir kayma olduğunu fark ettim. Hal böyle olunca hanımla beraber evden çıktık. Hanım köye gitti ben de çarşıya gittim. 2 saat sonra da heyelan olmuş, toprak komple gelmiş. Evi yıktı, çok şükür hayvanımız da yoktu. Tehlikeyi hissedince evi boşalttık. Eşyalarımız komple gitti, çok şükür can kaybımız yok” dedi.