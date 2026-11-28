Trabzon hava durumu için 28 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait sıcaklık bilgilerini, yağış verilerini canlı meteorolojik veriler olmadan doğrulayamıyorum. Bugünkü havanın açık, yağmurlu ya da belirli bir sıcaklıkta olduğunu kesinmiş gibi aktarmak doğru olmaz. Bugünkü hava nasıl diye plan yapmadan önce güncel tahminleri kontrol edin. Bu kontrol, sahil kesiminde hızla değişebilen koşullara hazırlıklı olmanızı sağlar.

Kasım sonunda Trabzon’da hava genellikle serin seyredebilir. Nem oranı yüksek olabilir. Kıyı boyunca yağış görülebilir. Yüksek kesimlerde hava daha soğuk olabilir. Dışarı çıkacaksanız suya dayanıklı mont alın. Hava serinse katmanlı giyinin. Araç kullanırken yağış ihtimalini, görüş mesafesini dikkate alın. Yüksek kesimlere çıkmadan önce yol koşullarını, hava durumunu kontrol edin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için doğrulanmış tahmin olmadan belirli sıcaklıklar ya da yağış beklentisi vermek mümkün değil. Trabzon’da önümüzdeki birkaç gün için plan yaparken günlük tahminleri takip edin. Tahminde yağış varsa şemsiye ya da kapüşonlu mont bulundurun. Sıcaklıkların düşmesi bekleniyorsa daha kalın giysiler tercih edin.