Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyetine katıldığını duyurdu.

"ŞAHSIMA GÖSTERDİKLERİ TEVECCÜH İÇİN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Okçular Vakfı Olağan Mütevelli Heyeti toplantısının ardından açıklamada bulunan Şahin, şunları söyledi:

"Mütevelli Heyetine katıldığım Okçular Vakfımızda bu akşam kıymetli istişarelerde bulunduk.

Başta Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan olmak üzere Mütevelli Heyetine ve Yönetim Kurulu üyelerine şahsıma gösterdikleri teveccüh için teşekkürlerimi sunuyorum.

Kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte gayret göstereceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler nasip etsin"