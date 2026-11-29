Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M.B.'nin evinde arama yaptı.

UYUŞTURUCU YAPIMINDA KULLANILAN KİMYASAL ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan farklı türlerde toplam 4 kilo 130 gram kimyasal madde, uyuşturucu emdirilmiş damıtma kağıdı, bir hassas terazi, laboratuvar malzemesi ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır