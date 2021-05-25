Hadise, Kaan Yıldırım aşkı dolu dizgin devam ediyor

Hadise’nin son günlerde hakkında çıkan haberlerden biri de oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım’dan ayrıldığı yönündeydi. Uzun süredir ayrıldıkları iddia edilen ve herhangi bir açıklamada bulunmayan çiftin ilişkisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AŞKI TAM GAZ DEVAM

Snob Magazin’in haberine göre; hem özel hayatı hem de iş hayatındaki kötü gidişat yüzünden kötü günler geçiren Hadise ile sevgilisi Kaan Yıldırım ilişkilerine devam kararı aldı. Yıldırım’ın yakın çevresinden gelen bilgilere göre, sıkıntılı günler geride bırakan çift ilişkisine devam kararı aldı.



