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  4. Hadise sırt dekoltesiyle çok konuşuldu! Dövmeleri dikkat çekti

Hadise sırt dekoltesiyle çok konuşuldu! Dövmeleri dikkat çekti

04.11.2023 12:37 | Son Güncelleme:
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İddialı tarzı, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise bu defa sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu. Siyah taşlı elbisesiyle peş peşe poz veren ünlü ismin dövmeleri dikkat çekti. Hadise'nin cesur pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Hadise sırt dekoltesiyle çok konuşuldu! Dövmeleri dikkat çekti

Güzelliği, şarkıları ve sahne performansı ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Hadise bu defa iddialı tarzıyla gündem oldu. Siyah taşlı bir elbise giyen Hadise'nin derin sırt dekoltesi dikkat çekti.

"Siyah" kalp emojisi koyduğu kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Hadise sırtındaki dövmelerini sergiledi. Zayıflığı da dikkat çeken ünlü şarkıcının gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Güzelliğini kelimelerle anlatamam', 'Tanrı kadını yarattı' gibi yorumlar yapıldı.

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Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti.

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Ancak çok konuşulan aşkları kısa süren ikili, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.

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Boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise'nin her paylaşımı olay oluyor.

Günün Magazin olayları


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Hadise sosyal medya ünlü şarkıcı

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