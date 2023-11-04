Hadise sırt dekoltesiyle çok konuşuldu! Dövmeleri dikkat çekti

Güzelliği, şarkıları ve sahne performansı ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Hadise bu defa iddialı tarzıyla gündem oldu. Siyah taşlı bir elbise giyen Hadise'nin derin sırt dekoltesi dikkat çekti.

"Siyah" kalp emojisi koyduğu kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Hadise sırtındaki dövmelerini sergiledi. Zayıflığı da dikkat çeken ünlü şarkıcının gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Güzelliğini kelimelerle anlatamam', 'Tanrı kadını yarattı' gibi yorumlar yapıldı.

Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti.

Ancak çok konuşulan aşkları kısa süren ikili, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.

Boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise'nin her paylaşımı olay oluyor.





