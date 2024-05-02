Aralarında bakanlık çalışanları da var, çok sayıda gözaltı! Paraları bakın nasıl aklamışlar: 565 hayvan ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, hayvan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, aralarında komodo ejderi, timsah yavruları, tarantula, papağan, parmak maymun, geyik ve yılanların da bulunduğu 565 hayvan ele geçirildi.

6 AY TAKİP! ARALARINDA BAKANLIK ÇALIŞANLARI DA VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hayvan kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 11 kişiyi tespit etti. Ekipler şüphelileri 6 ay süreyle fiziki ve teknik takibe aldı. Kent genelinde farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda, aralarında Orman Bakanlığı'nda görevli memurların da bulunduğu 36 kişi gözaltına aldı.

565 HAYVAN ELE GEÇİRİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin hayvanların satışından elde edilen geliri arsa, tarla almış gibi gösterip akladığı tespit edildi.Yapılan çalışmalarda Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) kapsamında aralarında timsah yavrusu, komodo ejderi, parmak maymun, tarantula, papağan, geyik ve yılanların da bulunduğu 565 hayvan ele geçirildi.

27'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyonlarda ayrıca, 18 adet hayvansal ürün, 52 adet çip, 1 adet çip okuma cihazı, 3 bin 215 adet hayvan halka bileziği ve silah da ele geçirildi. Gözaltına alınan 36 şüpheliden 27’si işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9’unun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İşte yakalanan hayvanların fotoğrafları;

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





