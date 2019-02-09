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Hadise'yi çıldırttılar! 'Sizin yerinize ben utanıyorum!'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

Hadise, sosyal medya üzerinden kendisine küfreden bir takipçisinin mesajını paylaşarak "Bu tarz mesajlar gördüğümde artık gerçekten ağzım açık okuyorum, şaşkınlıkla sizin yerinize utanıyorum!" yazdı.

Hadise'yi çıldırttılar! 'Sizin yerinize ben utanıyorum!'

Geçmişte O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyesi arkadaşı Murat Boz ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise, Boz ve sevgilisi Aslı Enver ile ilgili gelen bir mesajı paylaşarak tepkisini gösterdi.

Hadise “Yeter artık Aslı ve Murat arasına girme” diyerek kendisine küfürlü mesaj atan bir takipçisinin mesajını Instagram'ın hikaye bölümünde paylaşıp şunları yazdı:

"İsmini sakladım küçük kız. eminim annen baban görse şu mesajını utanırlar. Son kez yazıyorum Murat benim canım arkadaşım, Aslı’mı da çok seviyorum. kendi kendinize hayaller kurup gruplar oluşturmayın çocuklar! Yeter! Kimseye kendimizi anlatmak zorunda değiliz ayrıca ama bu tarz mesajlar gördüğümde artık gerçekten ağzım açık okuyorum, şaşkınlıkla sizin yerinize utanıyorum!"

İşte o paylaşım:


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Hadise instagram magazin

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