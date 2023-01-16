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  4. Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiği iddiasında ısrarlı olan Bircan Bali'ye tepki yağıyor!

Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiği iddiasında ısrarlı olan Bircan Bali'ye tepki yağıyor!

16.01.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu iddialardan sonra bileklerinin fotoğrafını paylaşmak zorunda kaldı. Bircan Bali Hafsanur Sancaktutan'ın intihara teşebbüs ettiği iddiasını sürdürünce sosyal medyada büyük tepki çekti.

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali, Hafsanur Sancaktutan'ın bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiğini ileri sürdü. Sosyal medya hesabından bileklerini göstererek intihar iddiasını kesin bir dille yalanlayan Hafsanur Sancaktutan, zehirlendiği için hastanelik olduğunu söyledi.

Oyuncunun açıklamasına inanmayan Bali, oyuncunun açıklamasını yalanlayarak bazı videolar paylaştı.

Hafsanur Sancaktutan'ın "Zehirlendiğim için hastanelik oldum. İntihar yok" diyerek bileklerini paylaşmasına inanmayan Bali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bileğini güzel kamufle etmiş. Sevgilisinden ayrıldıktan sonra mide yıkatacak ne yemiş olabilir? Bunun bir intihar teşebbüsü olduğunu ben biliyorum. Dava açarsa HTS kayıtlarını çıkartacağım. O gün telefonda ne söylenildiyse ortaya çıkacak. Haklı çıkmak için her şeyi yaparım" dedi.

Bileklerini kesip intihar ettiği söyleniyordu! Bileklerini paylaştı Bileklerini kesip intihar ettiği söyleniyordu! Bileklerini paylaştı

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BİRCAN BALİ'YE TEPKİ YAĞIYOR

Hafsanur Sancaktutan'ın intihara teşebbüs ettiğinden emin olduğunu söyleyen Bali'nin geri adım atmaması ve oyuncunun bileğini paylaşması tepki çekti. Bali'nin sözlerine sözlü şiddet olduğunu söyleyen kullanıcılar büyük tepki gösterdi.

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Hayal Köseoğlu da bir paylaşım yaparak "Çok kötü kalplisiniz hanımefendi. Umarım size açılan davaların altında çürürsünüz. Yüzünüzdeki o çirkin tebessüm mide bulandırıcı. Korkunç birisiniz. Allah sizin karanlık ruhunuza tez zamanda şifa versin" dedi.

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Bircan Bali Hafsanur Sancaktutan sosyal medya Oyuncu

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