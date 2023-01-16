Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiği iddiasında ısrarlı olan Bircan Bali'ye tepki yağıyor!

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali, Hafsanur Sancaktutan'ın bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiğini ileri sürdü. Sosyal medya hesabından bileklerini göstererek intihar iddiasını kesin bir dille yalanlayan Hafsanur Sancaktutan, zehirlendiği için hastanelik olduğunu söyledi.

Oyuncunun açıklamasına inanmayan Bali, oyuncunun açıklamasını yalanlayarak bazı videolar paylaştı.

Hafsanur Sancaktutan'ın "Zehirlendiğim için hastanelik oldum. İntihar yok" diyerek bileklerini paylaşmasına inanmayan Bali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bileğini güzel kamufle etmiş. Sevgilisinden ayrıldıktan sonra mide yıkatacak ne yemiş olabilir? Bunun bir intihar teşebbüsü olduğunu ben biliyorum. Dava açarsa HTS kayıtlarını çıkartacağım. O gün telefonda ne söylenildiyse ortaya çıkacak. Haklı çıkmak için her şeyi yaparım" dedi.

BİRCAN BALİ'YE TEPKİ YAĞIYOR

Hafsanur Sancaktutan'ın intihara teşebbüs ettiğinden emin olduğunu söyleyen Bali'nin geri adım atmaması ve oyuncunun bileğini paylaşması tepki çekti. Bali'nin sözlerine sözlü şiddet olduğunu söyleyen kullanıcılar büyük tepki gösterdi.

Hayal Köseoğlu da bir paylaşım yaparak "Çok kötü kalplisiniz hanımefendi. Umarım size açılan davaların altında çürürsünüz. Yüzünüzdeki o çirkin tebessüm mide bulandırıcı. Korkunç birisiniz. Allah sizin karanlık ruhunuza tez zamanda şifa versin" dedi.



