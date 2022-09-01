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Hakan Aysev'den 'ölümden döndü' iddialarına yanıt!

01.09.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tenor Hakan Aysev, hakkında çıkan 'ölümden döndü' haberlerine çektiği video ile yanıt verdi. Dizinde oluşan rahatsızlık nedeniyle evde dinlenmeye çekilen Aysev "Ölümden dönmedim. Birkaç gün evde dinlendikten sonra aranıza döneceğim" dedi.

54 yaşındaki tenor Hakan Aysev, dizinde oluşan rahatsızlık nedeniyle evinde dinleniyor. Ünlü tenor hakkında çıkan 'ölümden döndü' söylentilerine çektiği video ile yanıt verdi.

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"ÖLÜMDEN DÖNMEDİM"

Ünlü tenor, "Bundan dört sene önce küçük bir kırık olmuştu diz kapağımda. Ona benzer bir şey nüksetti. Çok çok iyiyim. Sadece 2-3 gün evde dinlenmem gerek. Ölümden dönmedim. Bazı haberler öyle çıkmış gazetelerde. Herkese buradan duyuruyorum. Sağlığım gayet iyi. Meraklanmayın. Telefonlar alıyorum. Birkaç gün evde dinlendikten sonra aranıza döneceğim." ifadelerini kullandı.

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