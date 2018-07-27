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Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2018 19:50 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in en dikkat çeken yarışmacılarından olan Hakan Hatipoğlu, yarışmacıların kaybettiği kiloların suni olduğunu ve kendisinin de hızlı bir şekilde geri aldığını söyledi.

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Son olarak 'Survivor 2018' yarışmasına katılan Hakan Hatipoğlu, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Survivor yarışmasının zor şartlarından dolayı verdiği kiloları geri aldığı görülen Hakan Hatipoğlu, "Kilo mu aldınız?" sorusuna, "Sürekli yarışmaktan dolayı kilo kaybınız oluyor ama bu bana göre suni bir kilo kaybı. Gerçek hayata dönünce vücut hemen kendini toparlıyor ve hızlıca verdiğiniz kiloları alıyorsunuz" cevabını verdi.

Yarışma esnasında baba olacağını eşi Gizem Hatipoğlu'ndan öğrenen Hakan Hatipoğlu, çocuk soruları üzerine, "Az kaldı, artık doğum için gün sayıyoruz. Ekim sonu gibi bir aksilik çıkmazsa kızımızı kucağımıza alacağız. Çok heyecanlıyız" dedi.

Hatipoğlu, gazeteciler ile yaptığı sohbet sonrası sabah erken saatlerde geldiği AVM'den ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan HAtipoğlu Survivor survivor 2018

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