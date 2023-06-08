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Hakan Peker'in klibindeki güzel bakın kimmiş! Ayçin İnci'nin yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

08.06.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hakan Peker'in bir döneme damgasını vuran "Vazgeçen Ben Değildim" adlı şarkısının klibindeki ismin Ayçin İnci olduğu ortaya çıktı. Ayçin İnci'nin eski halini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Hakan Peker'in klibindeki güzel bakın kimmiş! Ayçin İnci'nin yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

90'ların en popüler isimlerinden biri olan Hakan Peker'in "Amma Velakin" adlı albümünde yer alan "Vazgeçen Ben Değildim" şarkısının klibinde rol alan isim ünlü oyuncu çıktı.

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Ayçin İnci'nin eski halini görenler çok şaşırdı. O dönem daha farklı bir görünüme sahip olan İnci, daha sonra kendisini setlerde buldu ve şöhretin kapısını araladı.

Ayçin İnci klip 2

Arka Sokaklar, Kurşun Yarası, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Sana Söz gibi projelerde de rol alan ünlü oyuncun son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü ismin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Ayçin İnci klip

Ayçin İnci, 3 Mayıs 1980'de dünyaya geldi. 1997 yılında Üsküdar Lisesi'nden mezun oldu. Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun İnci, 2005 yılında Şahika Tekand Oyunculuk Atölyesi'nde eğitim aldı.

Ayçin İnci klip 2

İlk defa 2003 yılında rol aldığı Kurşun Yarası adlı dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. Daha önce 2001 yılından beri de çeşitli reklam filmlerinde de rol alıyordu.

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2005'te Sen Ne Dilersen filmi rol aldığı ilk film olurken bir yıl sonra Eurideke'nin Çığlığı oyunu ile ilk defa tiyatro sahnesine çıktı.

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Ayçin İnci bugüne kadar Arka Sokaklar, Kurşun Yarası, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Sana Söz gibi sevilen projelerde rol almıştır.

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Ayçin İnci, Yeşilçam oyuncularından Bilal İnci'nin torunu ve oyuncu Ayça İnci'nin de kardeşidir.

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