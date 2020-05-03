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Hakan Revanche İslek Milyoner'e damga vurdu! İşte elendiği 'Alaaddin'in Sihirli Lambası' sorusu

DİZİ HABERLERİ  | 03.05.2020 09:00 | Son Güncelleme

Hakan Revanche İşlek katıldığı televizyon yarışmasından erken elenerek izleyicileri kahkahaya boğdu! İşlek "çok severek izlediğim bir çizgi filmdir" dediği Alaaddin'in Sihirli Lambası sorusunda elenmesiyle olay oldu.

Hakan Revanche İslek Milyoner'e damga vurdu! İşte elendiği 'Alaaddin'in Sihirli Lambası' sorusu

Espor dünyasının tanınan isimlerinden Hakan Revanche Islek ATV’nin sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Yarışmanın ikinci sorusunda elenen Hakan, izleyicileri gülme krizine soktu.

İlk baraj sorusunda elenen Hakan, yarışmadan hiç para alamadan ayrıldı. ATV kendi resmi Twitter‘ı üzerinden “Hakan Bey heyecanına yenik düşüyor!” ifadelerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen Alaaddin'in Sihirli Lambasıdır" sorusunun sorulduğu Hakan İşlek damga vurdu.

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İşlek, "Çok severek izlediğim bir çizgi film" diyerek cevapladığı bu soruda elendi. İşlek sorunun yanıtına "Açıl susam açıl" yanıtını verdi.


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