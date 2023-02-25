Hakan Ural açtı ağzını yumdu gözünü! “Ekşi Sözlük denen lağım çukuru…”

Selçuk Ural’ın oğlu Hakan Ural 'Neler Oluyor Hayatta' programındaki yorumları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile çok konuşuluyor. Ural sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ekşi Sözlük’e geçtiğimiz günlerde getirilen erişim engeli ile ilgili konuştu.

Hakan Ural Twitter hesabı üzerinden “Ekşi Sözlük denen lağım çukuru sözde platforma getirilen erişim engelini çok geç kalınmış bir yargı kararı olarak görüyorum. 7/24 Hakaret üreten insanları aşağılayan kışkırtan yalan haber yayan ne idüğü belirsiz bu oluşum sonsuza dek olmaz olsun.” dedi.

Ekşi Sözlük erişim engeli kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sitesinde yayımlanmıştı ve kararın 5651 sayılı yasanın 8/a maddesinde düzenlenen milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.