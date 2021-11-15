Hakan Ural'dan dikkat çeken paylaşım! ''Hepinizden özür dilerim''

İlk etapta soğuk algınlığı nedeniyle Neler Oluyor Hayatta programına ara veren ancak sonrasında koronavirüs testi pozitif çıkan başarılı sunucu Hakan Ural, ekranlara döneceğini duyurdu.

Bugün itibariyle Neler Oluyor Hayatta programı ile seyircinin karşısına çıkacağını duyuran Hakan Ural, ''Duygusal gelgitlerim, şaşkınlıklarım olabilir. Bunun için şimdiden özür dilerim hepinizden. Adaptasyon haftası olarak görelim lütfen'' açıklamasında bulundu.

Hakan Ural, birkaç hafta önce soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığını ve evde dinlenmeye çekildiğini duyurmuştu. Sonrasında ekranlara döneceğini ve durumunun iyiye gittiğini duyuran Ural, olumlu konuşmak için erken davrandığını belirterek, sağlığının bir anda yeniden bozulduğunu anlatmıştı. Ural'ın koronavirüs testi, ilk yapıldığında negatif çıksa da, ilerleyen süreçte pozitif çıkmıştı.



