Hakan Ural: Defne Samyeli kötü bir yorumcu ve amatör bir oyuncu

Defne Samyeli, Okan Bayülgen'in sunduğu programda dizi, film ve gündüz kuşağındaki programlar hakkında "Teklif geldi, izlemeye dayanamadığım için yapabilmem mümkün değil" dedi. Bu sözler hafta içi her gün canlı yayınlanan Neler Oluyor Hayatta isimli programda Nur Tuğba Namlı ile program sunan Hakan Ural'ı kızdırdı. Ural, Samyeli'nin Okan Bayülgen'in programında gündem olmaktan rahatsız olmasını belirtmesi üzerine "Sanat camiasında oluyorsa, magazinin bir parçasıdır zaten. Hayata bakışı yanlış" yorumunda bulundu.

"KÖTÜ BİR YORUMCU"

Defne Samyeli'nin açıklamalarına yönelik ise şanslı biri olduğunu söyleyerek "Becerisi olmadığı meslek dallarında sürekli olarak üretim kaydeden biri" dedi. Konservatuvardan mezun olanların iş sıkıntısı yaşadığını ifade eden Hakan Ural, Defne Samyeli'nin iyi bir şarkıcı olmadığını düşündüğünü "kötü bir yorumcu" sözleriyle ifade etti. Samyeli'nin oyunculuk performansının ise amatör olduğunu vurguladı.

"Çok kötü bir oyuncuyum para kazanıyorum, çok kötü bir şarkıcıyım para kazanıyorum" diyen Ural, "Bu örnekler dünyada yok bizde var" açıklamasında bulundu.

