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  4. Hakkari'de dev yılanlar! Görüntüler korkuya yol açtı

Hakkari'de dev yılanlar! Görüntüler korkuya yol açtı

17.06.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 2 ayrı bölgede dev yılanlar görüntülendi. Çukurca'da bir ağacın dibi ile bir mağaradan çıkan yılanlar korkuya yol açtı.

Hakkari'de dev yılanlar! Görüntüler korkuya yol açtı

Çukurca ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar tarafından 2 ayrı bölgede görüntülenen dev yılanlar korkuttu. Çukurca'nın Emirşaban Mahallesi Beşük mevkisinde vatandaşlar ağacın köklerine sarılmış halde engerek yılanı gördü. Vatandaşlar yılandan hem korktu hem de yılanı cep telefonu ile görüntüledi.

MAĞARADAN DEV YILAN ÇIKTI

İlçe merkezinden 8 kilometre uzaklıktaki Narlı köyünün yakınındaki bir mağaradan çıkan devasa yılan da görenleri şaşırttı. Vatandaşlar yılanı uzaktan görüntüleyip bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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