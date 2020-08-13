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Half-Life 3 ne zaman çıkacak? Yapım şirketinden heyecanlandıran açıklama...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2020 09:54 | Son Güncelleme

Eğer siz de video oyunlar konusunda meraklı biriyseniz Half-Life serisi ile yolunuz muhakkak bir noktada kesişmiştir. Gerek oynanış mekanikleri gerek hikaye anlatım tekniğiyle sektörü baştan aşağı değiştiren, kült bir yapım haline gelen Half-Life serisinin üçüncü oyunu 2004 yılından beri tüm oyuncular tarafından merakla bekleniyor.

Half-Life 3 ne zaman çıkacak? Yapım şirketinden heyecanlandıran açıklama...

1998 yılında Sierra Studios tarafından yayımlanan ve Valve tarafından üretilen ilk Half-Life oyunu sektör için büyük kırılma noktalarından biri olmuştu. 2004 yılında çıkan Half-Life 2 ise oynayanı koltuğa çivileyen senaryosu ve koltuğundan fırlatan ürpertici atmosferi ile iyiden iyiye bir başyapıt olarak adını video oyunlar tarihine yazdırmıştı. İşte bilgisayar oyunlarının, özellikle FPS türünün bağımlıları ikinci oyunun çıktığı Haziran 2004 tarihinden beri Half-Life 3'ü merakla bekliyor.

İkinci oyun çıktığında bilgisayar oyunları ile yeni tanışmış bulunan gencecik insanlar iş güç sahibi oldu, askerliği aradan çıkardı, evlendi, çoluk çocuğa karıştı lakin Half-Life 3 bir türlü piyasaya çıkmadı. Her sene sektörün derinlerinden gelen "Hazırlıklara başlandı, çıktı çıkıyor, çıkacaktı ama bir aksilik çıktı, bu sefer kesin çıkıyor." haberleri her seferinde asılsız çıktı. Eminiz ki sizler de birçok kez bu haberlerle sevinmiş, heveslenmiş, mutlu olmuş; oyunun çıkmaması ile hayal kırıklığına uğramışsınızdır. İşte senelerdir sizleri oyalayan, oyaladıkça daha derin meraklara sürükleyen Valve'den Half-Life 3'e dair yeni haberler var.

HALF-LİFE 3 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Yerini tutsun diye onlarca oyun oynadığınız, hakkındaki her habere içinizde bir umut kıvılcımı ile tıkladığınız, dost meclislerinde adını anarak efkarlandığınız, hasretinden klavyeler eskittiğiniz oyun Half-Life 3'e dair vereceğimiz haberler biraz karışık. Dilerseniz şirket içerisindeki sızıntılardan, oyun geliştirmesinde bizzat görev alan insanların sözlerinden yola çıkarak anlatalım.

HABERLER ŞİRKETİN İÇİNDEN

Oyun basınını takip edenleriniz muhakkak görmüştür: Geçen yıllarda Gameinformer Valve şirketi içerisinden anonim bir çalışan ile görüşme yapmış, Half-Life 3'ün yapım çalışmalarına hiç başlanmadığını hatta şirketin bu konuda proje geliştirmeye gönüllü olan insanların da arkasında durmadığını ortaya çıkarmıştı. Bu durum haliyle Half-Life serisi adına umutlarımızı kırdı, yeni bir oyunun çıkma ihtimalinin pek de fazla olmadığını gösterdi.

Geçtiğimiz mart ayında VR oyun konsolları için çıkan Half-Life: Alyx ise konu olarak ilk iki oyunun arasındaki bir zaman diliminde geçiyor, hikayeye yeni bir şey eklemese de aradaki boşlukları güzel bir şekilde dolduruyordu. İşte oyuncuların seriyle bir nebze olsun hasret gidermesini sağlayan bu oyunun yapım ekibinden Robin Walker, verdiği röportajda içimize su serpen, kestiğimiz ümitleri onarmamızı sağlayan birtakım açıklamalar yaptı. Walker: "Half-Life: Alyx'i bu dünyanın sonu olarak değil, bu dünyaya geri dönüşümüz olarak görüyoruz." diyerek serinin yeni oyunları için yeşil ışık yaktı.

Özetle: Açıklamalardan anladığımız kadarıyla Half-Life 3'ün çıkış tarihi hala belirsiz lakin ümidi kesmeye de gerek yok. O oyun bir gün gelecek.

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