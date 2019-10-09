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Halsizliğinizin nedeni hemoroid olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2019 09:29 | Son Güncelleme

GENEL Cerrahi Uzmanı Op.

Halsizliğinizin nedeni hemoroid olabilir

İSTANBUL, (DHA) - GENEL Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sibel Gelecek Geyik, halk arasında basur olarak bilinen hemoroidin tedavi edilmediğinde anemi yani kansızlığa yol açabileceğini söyledi. Geyik, “Halsizliğinizin nedeni hemoroid olabilir” dedi.

Sıklıkla makattan kendiliğinden ya da dışkıyla kan gelmesiyle kendisini gösteren hemoroid, Türkiye’de en çok görülen hastalıkların başında yer alıyor. Hemen hemen herkesin hayatının bir döneminde yaşamış olduğu hemoroid hakkında bilgi veren Medical Park Fatih Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sibel Gelecek Geyik, beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle hemoroid ile daha sık karşılaştıklarını belirtti. Geyik, “Hemoroid, genç insanlarda daha sık görülüyor. Çünkü ev dışında beslenme artık çok yaygın en önemlisi hareket etmiyoruz, lifli gıdalarla beslenmiyoruz” diye konuştu.

KADINLARDA GEBELİKTEN KAYNAKLIYOR

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sibel Gelecek Geyik, hemoroidin yaygın olarak bilinen adı ile basurun; anal bölge ve makat kenarındaki damar yastıkçıklarının (pakelerin) şişmesi ve sarkması yani bir tür varis durumu olduğunu ifade etti.

“Özellikle kabızlık ve buna bağlı aşırı ıkınma, tuvalette uzun süre kalma, düzensiz ve liften fakir beslenme, yetersiz su tüketimi, obezite, hareketsizlik ve uzun süre sabit ayakta durma bu hastalığın oluşması için birer risk faktörüdür” diyen Geyik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın ve erkeklerde eşit oranda görülmesine rağmen ortaya çıkış nedenleri farklılık gösterebilir. Kadınlarda daha çok kabızlık, düzensiz beslenme ve özellikle gebelik dönemi bu hastalığın ortaya çıkışında önemli iken erkeklerde ise uzun süre tuvalette kalma, hareketsizlik, uzun oturma ve düzensiz beslenme ön plandadır. Kadınlarda özellikle gebelik ve doğum sonrası erken dönemde hormonal değişikliklere ve rahimin giderek büyümesine bağlı olarak sıklıkla hemoroid durumu ile karşılaşılır. Bu durum gebelik döneminde genellikle lokal olarak anal bölgeye kullanılan ilaçlarla ve nadiren gebeliğin son döneminde cerrahi işlemler ile tedavi edilebilmektedir.”

KANAMA DURMAZSA ANEMİ OLUŞUR

Hastalığın belirtilerinin sıklıkla kanama, şişlik, kaşıntı ve ağrı olduğunu belirten Op. Dr. Sibel Gelecek Geyik, “Damarlar çok genişlediği için her tuvalete çıkıldığında o basınçla ciddi kanamalar olabilir. Bu kanamaların devam etmesi ise anemi yani kansızlığa yol açabilir. Bu durumlara gelmeden hemoroidin tedavi edilmesi büyük bir önem teşkil ediyor. Hemoroid tedavisinin gerektiği durumlarda yapılmaması ya da ertelenmesi kişinin günlük yaşam kalitesinin bozulmasına ve kanamalara bağlı olarak kansızlığa bağlı halsizlik gibi durumların ortaya çıkmasına neden olur” dedi ve uyardı: “Belirtiler diğer anal bölge hastalıkları ile karışabilir. Özellikle anal fissür ve kolon kanseri belirtileri ile karışabildiğinden şikayetler başladıktan sonra mutlaka doktor muayenesi gereklidir. Gereken vakalarda hasta mutlaka kolon kanseri açısından kolonoskopi ya da rektoskopi ile değerlendirilmelidir.”

TEDAVİ ALTERNATİFLERİNİZ VAR

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Geyik, tedavinin medikal ve cerrahi yöntemler olarak sınıflandırıldığını belirterek, “Burada kişinin şikâyetleri, hastalığın tekrarlama sıklığı ve hemoroidin evresi önemlidir. Medikal tedavi sıklıkla ağızdan alınan tablet, anal bölgeye uygulanan krem ve fitil uygulamalarından oluşmaktadır. Cerrahi tedavi ise ameliyatla sorunlu hemoroid pake (damar yastıkçıkları) ya da pakelerinin alınması işlemidir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber stapler hemoroidektomi (longo yöntemi) çok daha tercih edilen birden fazla hemoroid pakesinin tek seansta daha az ağrılı olarak alındığı bir yöntem olarak sık kullanılmaktadır. Alternatif yöntemler olarak da band yöntemi ve lazer tekniği sayılabilir ancak bunlar seçili vakalarda kullanılabilmekte ve tekrarlama riski daha yüksek yöntemlerdir” diye konuştu.

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