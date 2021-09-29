Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programına başlıyor!

Yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Haluk Levent, SMA hastası çocukların tedavisi için televizyon programı yapacağını söyledi. Bir kanalla anlaştığının müjdesini veren "Bence başaracağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kira ve yurt fiyatlarından dolayı barınma problemi yaşayan öğrencilere yardımda bulunacağını açıklayan AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, bu sefer de SMA hastası çocukların tedavisi için harekete geçiyor.

SMA HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN PROGRAM YAPACAK

Sık sık sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların tedavisi için bağış çağrısı yapan Haluk Levent, bir televizyon programı yaparak tedavi kampanyalarını bitirmeyi hedeflemeye karar verdi.

Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Levent, "SMA'lı çocukların annelerine bir gelişmeyi haber edeyim. Bir TV programı yapmaya karar verdim ve bir kanalla anlaştım. Program müzik ve yardımlarla ilgili olacak ve her hafta bir SMA'lı çocuğumuzun da kampanyasını bitirmek için çalışacağız. Bence başaracağız" ifadelerini kullandı.



