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İsrail radarlarının kafasını karıştırmışlar! Hamas'ın festival baskınında kullanılan paramotorların sırrı deşifre oldu: F-16 ve RCS detayları...

10.10.2023 15:02 | Son Güncelleme:
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El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı güpegündüz gerçekleştirdiği baskında dünyayı şoka uğratan detaylardan biri de paramotorlarla İsrail topraklarına sızabilmeleri oldu. Çölde yüzlerce İsraillinin eğlendiği müzik festivali sırasında Hamas güçlerinin çok sayıda paramotorlarla gökyüzünden yaklaştığı görülüyordu. Saldırıda kullanılan paramotorların RCS birimi, gizli kalmalarında belirleyici etkenlerden biri oldu. Paramotorların gizli kalmasını sağlayan diğer özellikleri de dikkat çekti.

İsrail radarlarının kafasını karıştırmışlar! Hamas'ın festival baskınında kullanılan paramotorların sırrı deşifre oldu: F-16 ve RCS detayları...

7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlattı ve paramotorlarına atlayıp İsrail topraklarına hava sistemlerine yakalanmadan geçti. Çöl festivalinde müzikle eğlenen İsrailliler paramotorla gelen Hamas güçlerinin ilk hedeflerinden biriydi. Kullanılan paramotorlar, F-16'larla aynı RCS'e (Radar Algılanabilirlik Ölçüsü) sahip olmasının yanı sıra uçuş hızları ve irtifaları sayesinde de İsrail'in radarlarından kaçabildi. Paramotorların hava savunma sistemlerini etkisiz kılan özellikleri ortaya çıktı.

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F-16 İLE RCS DEĞERLERİ AYNI

Paramotorların İsrail'in radarlarına yakalanmadan topraklarına giriş yapabilmesinin arkasında birden çok etken bulunduğu kaydedildi. Al Jazeera'da yer alan analize göre; bu faktörlerden ilki radarların kesit alanları ve RCS değerleri. Düşük kesit alanına ve RCS'e sahip uçakların radara zor yakalananlar arasında yer aldığı belirtildi. Yaklaşık 5 metrekare RCS'e sahip F-16 uçaklarıyla eşdeğer ölçülere sahip olan paramotorlar, El-Kassam Tugayları'nın saldırısında paramotorları öne çıkaran özelliklerden biri oldu.

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FÜZEYE ORANLA ÇOK YAVAŞLAR

Öte yandan paramotorların radarların 'kafasını karıştırdığı' da belirtiliyor. Radarların uçan cismi tespit etmesinde cismin hızı önem kazanıyor. Füzelere oranla çok daha düşük bir hızda hareket eden paramotorların böylece radarlar tarafından tespit edilmeden hareket edebildikleri aktarıldı.

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ALÇAKTAN UÇARAK RADARIN GÖZÜNDEN KAÇIYORLAR

Paramotorların alçak irtifada uçabilmesi ve arazinin engebeli olması da radarların zor tespit ettiği uçan nesneler arasında yer almasını sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Hamas izzettin el kassam tugayları

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