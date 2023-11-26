Hamas'ın listesi İsrail'de! Esir takasında son perde: Sayı bugün de artıyor... Filistin o isimleri bir bir açıkladı

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması beklenen üçüncü grup İsrailli esirlerin isimlerini aldıklarını bildirdi.
İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldı.
Listedeki isimlerin ailelerine bilgi verildiği, güvenlik güçlerinin de listeyi incelemeye aldığı aktarıldı.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.
Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.
Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli kadın ve çocuk ile İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı.
Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, adı açıklanmayan İsrailli yetkililer bugün Hamas tarafından serbest bırakılacak esirlerin listesinin Tel Aviv yönetimine ulaştığını kaydetti.
İsrailli yetkililer Hamas'ın bugün 13 İsrailli esiri daha serbest bırakacağını aktardı.
Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerinden dün ikinci aşamada serbest bırakılan 39 Filistinli esirin isimleri yayımlandı.
Filistinli Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılanlar 2005 ile 2007 doğumlu, 6'sı kadın 33'ü çocuk.
Paylaşılan listedeki esirlerin isimleri şöyle sıralanıyor:
Çocuklar
Enver Safi Ata / Ramallah
Ömer Muhammed Abdurrahim Şuveyki / Kudüs
Muhammed Yasin Teysir Sabah / Beytullahim
İbrahim Velid Taamra / Beytullahim
Ahmed Ali Muhammed Sabah / Beytullahim
İbrahim Samir Sabah / Beytullahim
Murad Fuad Abdullatif / Ramallah
Ahmed Velid Muhammad Haşşan / Cenin
Şakir Ali Salim Ballut / El Halil
Vail Bilal Şakir / Nablus
Tarık Ziyad Abdurrahim Davud / Kalkilya
Abdurrahman Muhammad Salih Havrani / Kalkilya
Muruh Yasir Ratib Huzemiyy / Kabatiya
Abdulhadi İsam Muhammed Kamil / Beytullahim
Saddam Emced Macid / Beytullahim
Cihad Tevfik Cihad Yusuf / Ramallah
Muhammed Eymen Abdurrahman Uveysi/ Nablus
İzzeddin Anan Hasan Sudani / Nablus
Mustafa Mazin Hüseyin Şehade / Kudüs
Şadi Muhammed Dib Ebu Adi / Ramallah
Yasin Ömer Ebu Hanefiyye / Eriha
Yusuf Mahmud Salim Sebbatin / El Halil
Abdulkerim Enver Dahir es-Sadi / Cenin
Muhammed Tarık Selim Havaşin / Cenin
Samid HAlid Mahmud Halef / Nablus
Ahmed Garib Ahmed Halil / Ramallah
Visam Mervan Abdusselam Temimi / Ramallah
Muhammed NAsr Fevzi Sevalime / Nablus
Yezin Cebr Abdulcabbar Hasenat / Beytullahim
Muhammed Nizar Nemr Ebu Avn / Tulkerem
Kasem Sair Musarive / Cenin
Reca Esad Rece Ebu Kayyas / Cenin
Hamede Said Mustafa Ebu Semra / Cenin
Kadınlar
Meysun Musa el-Cibali / Beytullahim
İsra Ceabis / Kudüs
Aişe el-Afgani / Kudüs
Şuruk Duveyyat / Kudüs
Nurhan Avvad / Kudüs
Fedva Hamade / Kudüs
(AA)