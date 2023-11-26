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Hamas'ın listesi İsrail'de! Esir takasında son perde: Sayı bugün de artıyor... Filistin o isimleri bir bir açıkladı

26.11.2023 11:55 | Son Güncelleme:
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İsrail ile Hamas arasında esir takasında bugün yeni gelişmeler yaşandı. Taraflar arasında geçtiğimiz cuma günü varılan uzlaşmayla çatışmalara 4 gün insani ara verilmişti. Bu süreçte iki sefer esir takası gerçekleşti. Son olarak İsrailli yetkililer bugün 13 İsrailli esirin daha serbest bırakılacağını duyurdu. Serbest bırakılacak esirlerin listesi İsrail yönetimine ulaştı. İsrail ile ikinci tur esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerin hemen hemen hepsi ise çocuk...

Hamas'ın listesi İsrail'de! Esir takasında son perde: Sayı bugün de artıyor... Filistin o isimleri bir bir açıkladı

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması beklenen üçüncü grup İsrailli esirlerin isimlerini aldıklarını bildirdi.

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldı.

Listedeki isimlerin ailelerine bilgi verildiği, güvenlik güçlerinin de listeyi incelemeye aldığı aktarıldı.

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50 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 150 FİLİSTİNLİ

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

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Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli kadın ve çocuk ile İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı.

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BUGÜN 13 İSRAİLLİ ESİR SERBEST BIRAKILACAK

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, adı açıklanmayan İsrailli yetkililer bugün Hamas tarafından serbest bırakılacak esirlerin listesinin Tel Aviv yönetimine ulaştığını kaydetti.

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İsrailli yetkililer Hamas'ın bugün 13 İsrailli esiri daha serbest bırakacağını aktardı.

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SERBEST BIRAKILAN 39 FİLİSTİNLİDEN 33'Ü ÇOCUK, 6'SI KADIN

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerinden dün ikinci aşamada serbest bırakılan 39 Filistinli esirin isimleri yayımlandı.

Filistinli Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılanlar 2005 ile 2007 doğumlu, 6'sı kadın 33'ü çocuk.

Paylaşılan listedeki esirlerin isimleri şöyle sıralanıyor:

Çocuklar

Enver Safi Ata / Ramallah

Ömer Muhammed Abdurrahim Şuveyki / Kudüs

Muhammed Yasin Teysir Sabah / Beytullahim

İbrahim Velid Taamra / Beytullahim

Ahmed Ali Muhammed Sabah / Beytullahim

İbrahim Samir Sabah / Beytullahim

Murad Fuad Abdullatif / Ramallah

Ahmed Velid Muhammad Haşşan / Cenin

Şakir Ali Salim Ballut / El Halil

Vail Bilal Şakir / Nablus

Tarık Ziyad Abdurrahim Davud / Kalkilya

Abdurrahman Muhammad Salih Havrani / Kalkilya

Muruh Yasir Ratib Huzemiyy / Kabatiya

Abdulhadi İsam Muhammed Kamil / Beytullahim

Saddam Emced Macid / Beytullahim

Cihad Tevfik Cihad Yusuf / Ramallah

Muhammed Eymen Abdurrahman Uveysi/ Nablus

İzzeddin Anan Hasan Sudani / Nablus

Mustafa Mazin Hüseyin Şehade / Kudüs

Şadi Muhammed Dib Ebu Adi / Ramallah

Yasin Ömer Ebu Hanefiyye / Eriha

Yusuf Mahmud Salim Sebbatin / El Halil

Abdulkerim Enver Dahir es-Sadi / Cenin

Muhammed Tarık Selim Havaşin / Cenin

Samid HAlid Mahmud Halef / Nablus

Ahmed Garib Ahmed Halil / Ramallah

Visam Mervan Abdusselam Temimi / Ramallah

Muhammed NAsr Fevzi Sevalime / Nablus

Yezin Cebr Abdulcabbar Hasenat / Beytullahim

Muhammed Nizar Nemr Ebu Avn / Tulkerem

Kasem Sair Musarive / Cenin

Reca Esad Rece Ebu Kayyas / Cenin

Hamede Said Mustafa Ebu Semra / Cenin

Kadınlar

Meysun Musa el-Cibali / Beytullahim

İsra Ceabis / Kudüs

Aişe el-Afgani / Kudüs

Şuruk Duveyyat / Kudüs

Nurhan Avvad / Kudüs

Fedva Hamade / Kudüs

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Anahtar Kelimeler:
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